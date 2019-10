02:13 min | 06.10.2019 | Das Erste | Autor/in: Sven Kaulbars

WM-Bilanz: Viel Jubel in, aber auch Kritik an Doha

Die 17. Leichtathletik-Weltmeisterschaften sind vorbei. Was bleibt? Viel deutscher Jubel in, aber auch unüberhörbare Kritik an Doha. Sven Kaulbars zieht Bilanz.